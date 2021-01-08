شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تحديد مصير امتحانات الترم الأول بعد 20 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الدراسة عن بعد يسير فيها الطلاب بشكل طبيعى وتتابع الإدارات والمديريات تلقى الطلاب للدروس الإلكترونية حسب جداول معلنه، مشيرة إلى أن الدراسة اوبن لاين تتوقف 15 يناير الجارى لتبدأ إجازة نصف العام 16 من نفس الشهر حتى 20 فبراير المقبل.

وأوضحت المصادر أن الحديث وتحديد مصير امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب النقل سيحدد بعد 20 فبراير المقبل عقب انتهاء إجازة نصف العام .

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وفرة عدة منصات وقنوات تعليمية لاستكمال المناهج الدراسية بعد توقف الدراسة فى المدارس بسبب جائحة كورونا.

- القنوات التعليمية لجميع الصفوف الدراسية.

- إطلاق "منصة الحصص الإلكترونية"

- توفر طرق تعلم جديدة وشرح سلس للمناهج الدراسية بطريقة تفاعلية.

- تقدم أسئلة على كل درس تدعم نظام التقييم الجديد للمرحلة الثانوية.

- تحتوي المنصة على مصادر تعليمية متعددة من بنك المعرفة المصري.

- نظام إدارة التعلم LMS.EKB.eg

- المصدر الرئيسي للمذاكرة لطلاب المرحلة الثانوية.

- تضم محتوى رقمي تفاعلي مربوط بالمناهج الدراسية.

- توفر تمارين تساعد الطالب على تقييم فهمه للموضوع وتصحيح أخطائه.

- المكتبة الرقمية و تضم محتوى علمي رقمي لكافة المراحل التعليمية.

- المحتوى مدع م بالفيديو- صور- أفلام وثائقية.

- إتاحة أكثر من 80 قاموس ومعجم للاستخدام.

- كتب موسوعة الفراشة ومحتوى متعدد التخصصات لسنوات نظام التعليم الجديد.

- منصة التواصل Edmodo.org

- تمكن قرابة 22 مليون طالب من التواصل مع المعلم كما لو كان في المدرسة.

- توفر شرح الدروس التعليمية والإجابة على استفسارات الطلاب وتسليم المشروعات البحثية.

- منصة البث المباشر للحصص الافتراضية .

- منصة أطلقتها الوزارة لبث المراجعات لطلبة الثانوية العامة العام الماضى.

- قناة وزارة التربية والتعليم على يوتيوب

وهي قناة مخصصة لبث المواد التعليمية لجميع المراحل التعليمية عبر اليوتيوب.

- إطلاق منصة التعليم المصري eduhub.moe.gov.eg

- هى منصة أطلقتها الوزارة لتوضيح طرق استخدام المنصات التعليمية.