شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن تعيين 659 شابا وصرف 260 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج بتعيين 659 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 9 من ذوى القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن توفير 149 فرصة عمل، فضلا عن 18 فرص لذوى القدرات الخاصة.

وأضاف سعفان، في بيان اليوم، أن المديرية قامت بتنفيذ 6 دورات تدريبية بمركز التدريب المهنى بسوهاج، والكوثر، وطهطا، على عدد من المهن التى يحتاجها سوق العمل وهى : 3 دورات فى التفصيل والحياكة، ودورة فى التكييف، وأخرى فى صيانة الحاسب الآلي، ودورة مشغولات يدوية لنحو 83 متدربا ذكورا وإناثا، فضلا عن عقد دورة خياطة بالعربة المتنقلة لـ 10 متدربات، وبذلك يصبح إجمالى الدورات 7 لنحو 92 متدربا .

وأوضح الوزير أن المديرية قامت بالتفتيش العمالى على 734 منشأة يعمل بها 981 عاملا وتم تحرير 57 محضرا لمخالفة قانون العمل، كما تم القيام بـ 18 حملة تفتيش شامل نهارى وليلى لـ 33 منشأة يعمل بها 2559 عاملا، فضلا عن 26 حملة مراقبة ساعات العمل نهارى وليلى لـ 324 منشأة يعمل بها 523 عاملا، بالإضافة إلى عقد 7 ندوات تفتيش عمالي.

وتابع الدكتور هشام أحمد أبو زيد مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر ديسمبر الماضي- أنه تم صرف 260 ألفا و746 جنيها على الرعاية الاجتماعية والصحية، منها 116 ألف جنيه منح مواليد لـ 58 عاملا، و 45 ألف جنيه لـ 15 عاملا منحة زواج، و 12 ألف جنيه منحة وفاة لـ 6 عمال.

كما تم صرف منح رعاية صحية لـ 867 عاملا بإجمالى 76 ألفاً و 246 جنيها، وعملية كبرى بمبلغ 5000 جنيه، و12 وثيقة أمان بمبلغ 6000 جنيه، فضلاً عن تسجيل 428 عاملا غير منتظم جديداً بالمنظومة، وتم استخراج كارنيهات لهم، وبذلك يصبح إجمالى العمالة غير المنتظمة 7843 عاملا .

وأضاف أن المديرية تلقت 7 شكوى عمالية، تم حل شكوى وديا، وإحالة شكوتان للقضاء، وحفظ 4 شكاوى .

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت المديرية بالتفتيش على 308 منشآت، وإعادة التفتيش على 337 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 205 إنذار للمنشآت المخالفة، وتحرير 96 محضرا لمخالفة اشتراطات السلامة،، فضلاً عن بحث 15 شكوى، وعقد 7 لجان تراخيص، ومنح 13 منشأة ترخيصا .

وفى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 731 منشأة يعمل بها 55201 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى .