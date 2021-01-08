شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: إتقان الصنائع والحرف والمهن سبيل الأمم المتقدمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن حرص الوزارة على تخصيص خطبة اليوم للحديث عن إتقان الصنائع والمهن والحرف يأتى تأكيدًا من الوزارة على قيمة الإتقان، كل فى مجاله وميدانه، صانعا أم حِرفيا أم طبيبا أم مهندسا أم معلما أم إماما أم عاملا أيًّا كان نوع العمل الذى يقوم به، فديننا قائمٌ على الإتقان آمرٌ به و داعٍ إليه، كما أن الإتقان هو سبيل الأمم المتقدمة.
وأضاف جمعة فى تصريحات له اليوم: "علينا أن نعمل على ترسيخ ثقافة الإتقان فى كل شئون حياتنا، وبما يجعل هذا الإتقان لازما من أخص لوازمنا وسمة من أبرز سماتنا، استجابة لتعاليم ديننا، ووفاء بحق وطننا وحق أنفسنا وما يليق بِنَا كشعب تضرب حضارته لأكثر من سبعة آلاف عام فى أعماق التاريخ، وما يتطلبه ما نصبوا إليه جميعا من رقى بلدنا وبناء مصرنا الحديثة العظيمة بإذن الله تعالى، فما نيل المطالب بالتمني، ولكن بالجد والاجتهاد والعمل والإتقان" .
وتفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 23 مسجدًا جديدًا فى 5 محافظات، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (690) مسجدًا حتى تاريخه، فى إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى،
وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرر تحسين الأحوال المالية لخطباء المكافأة على بند التحسين، بناء على الدرجة التعليمية لكل منهم، وذلك بالتزامن مع بدء تطبيق حافز التميز العلمى للأئمة الحاصلين على الدكتوراه والماجستير ودبلوم الدراسات العليات نظام السنتين ممن اجتازوا الاختبارات المؤهلة لذلك بواقع 500 جنيه لحملة الدكتوراه، و300 جنيه لحملة الماجستير، و100 جنيه للحاصلين على دبلوم الدراسات العليا نظام السنتين من الموارد الذاتية للوزارة، من شهر يناير الجارى.