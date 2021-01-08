شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: إتقان الصنائع والحرف والمهن سبيل الأمم المتقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن حرص الوزارة على تخصيص خطبة اليوم للحديث عن إتقان الصنائع والمهن والحرف يأتى تأكيدًا من الوزارة على قيمة الإتقان، كل فى مجاله وميدانه، صانعا أم حِرفيا أم طبيبا أم مهندسا أم معلما أم إماما أم عاملا أيًّا كان نوع العمل الذى يقوم به، فديننا قائمٌ على الإتقان آمرٌ به و داعٍ إليه، كما أن الإتقان هو سبيل الأمم المتقدمة.

وأضاف جمعة فى تصريحات له اليوم: "علينا أن نعمل على ترسيخ ثقافة الإتقان فى كل شئون حياتنا، وبما يجعل هذا الإتقان لازما من أخص لوازمنا وسمة من أبرز سماتنا، استجابة لتعاليم ديننا، ووفاء بحق وطننا وحق أنفسنا وما يليق بِنَا كشعب تضرب حضارته لأكثر من سبعة آلاف عام فى أعماق التاريخ، وما يتطلبه ما نصبوا إليه جميعا من رقى بلدنا وبناء مصرنا الحديثة العظيمة بإذن الله تعالى، فما نيل المطالب بالتمني، ولكن بالجد والاجتهاد والعمل والإتقان" .