"تركا سلاج الجريمة جوار الجثة".. لغز مقتل سائق "توك توك" في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط مرتكبي واقعة مقتل قائد مركبة "توك توك" والاستيلاء على المركبة بالشرقية.

تلقى مركز شرطة ههيا بمديرية أمن الشرقية بلاغا بالعثور على جُثة لأحد الأشخاص بقطعة أرض زراعية بقرية العدوة بدائرة المركز والعثور بجوارها على سلاح أبيض "كتر".

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية إلى تحديد شخصية المجنى عليه (سائق مركبة "توك توك" مُقيم بدائرة المركز) ، وأن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين ، مقيمين بدائرة المركز).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وقررا باتفاقهما على استدراج أحد قائدي مركبات "التوك توك" لمنطقة نائية والتخلص منه بقتله والاستيلاء على ما بحوزته وإعدادهما سلاح أبيض "كتر" لتنفيذ مخططهما، حيث قاما باستدراج المجني عليه بزعم توصيلهما ولدى وصولهم لمكان العثور على الجثة قاما بالتعدي عليه بالسلاح الأبيض مما تسبب في إصابته التي أودت بحياته وألقياه بمكان العثور واستوليا على مركبة "التوك توك" وهاتفه المحمول.

وعقب ذلك قاما باستدعاء (سائق - مقيم بدائرة المركز) لمقابلتهما وأخبراه بالواقعة حيث قام بقيادة مركبة "التوك توك" وتوجهوا إلى (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق) وسلموه المركبة المشار إليها لبيعها وأمكن ضبط الآخرين وبمواجهتهما بما جاء باعترافات المتهمين أقرا بها ، وتم بإرشاد المتهمين ضبط (مركبة "التوك توك" - الهاتف المحمول “المُستولى عليهما").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات .