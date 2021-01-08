الأسود والأبيض يطبقان على المشهد.. إخماد حريق هائل بمصنع زيوت مجاور لمحطة كهرباء أطفيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق هائل اندلع في مصنع زيوت وشحوم سيارات بمركز أطفيح، جنوب الجيزة، اليوم الجمعة دون إصابات.

البداية تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق في مصنع بجوار محطة كهرباء أطفيح.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ6 سيارت إطفاء بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس إدارة الإطفاء بقطاع الجنوب.

كما تم الاستعانة بسيارتي إطفاء تابعتين لمحطة الكهرباء للعمل على السيطرة على الحريق سريعا وتقليل حطم الخسائر.

وتبين نشوب الحريق في مصنع يقوم بتحويل الزيوت المستخدمة إلى شحوم على مساحة 2000 متر، واندلاع الحريق على مساحة 800 متر.

المصنع ملك كمال عبد الفتاح مبروك، يبلغ من العمر 62 سنة، أسرع لإبلاغ المطافئ فور ارتفاع ألسنة النيران.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة والوقوف على ملابسات الحريق.