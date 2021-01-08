شكرا لقرائتكم خبر عن ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا في مستشفي الأحرار بالزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح فريق طبى بمستشفى الأحرار التعليمى بالزقازيق -والمخصصة لعزل حالات مصابي فيروس كورونا- في إجراء ولادة قيصرية لسيدة عمرها 22 عاما، حامل 34 أسبوعا، وتم تشخيص حالتها إيجابي كورونا والتهاب شديد بالرئتين، وبالتنسيق بين أطباء العناية المركزة والتخدير والمحضن والأشعة والتحاليل، وبعد إجراء الفحوصات الطبية واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، أجريت لها عملية ولادة قيصرية والأم والطفلة بحالة جيدة ومستقرة.

وأكد الدكتور عبدالكريم العراقي، مدير المستشفي، أنه سبق وأن تم استقبال عدد من الحالات المماثلة وغيرها خلال الأيام الماضية وتم التعامل معها من قبل الأطباء المتخصصين والذين يبذلون جهدا كبيرا في ظل مواجهة تلك الأزمة حرصا على صحة وسلامة المرضي والمترددين على المستشفي، مقدما الشكر والتقدير للفريق الطبي الذي شارك في إجراء العملية القيصرية من أطباء وتخدير وتمريض ومحضن وعناية ورعاية مركزة وغيرهم لجهودهم المبذولة، وذلك في إطار دعم هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية وعلى رأسها الدكتور محمد فوزى رئيس الهيئة.

كان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أكد على ضرورة التنسيق والتكامل بين القطاعات الطبية المختلفة من مستشفيات جامعة الزقازيق، ومستشفيات قطاع الصحة، وهيئة التأمين الصحي ومستشفى الأحرار التعليمي ومرفق الإسعاف، لتذليل أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة لمصابي فيروس كورونا، وتطبيق البروتوكولات العلاجية المتبعة طبقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.

وتابع المحافظ استمرار تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لحالات الحوادث والطوارئ بالمستشفيات الحكومية والجامعية، مؤكدا أن الجميع يعمل على قدم وساق لمواجهة جائحة كورونا وتقديم الخدمات العلاجية للمرضي وللمترددين على المستشفيات، مناشدا المواطنين بضرورة الالتزام باتباع الاجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة الفيروس، كارتداء الكمامة الواقية والبعد عن التجمعات والاهتمام بالنظافة الشخصية للتغلب على الفيروس والخروج من هذه الأزمة بسلام.