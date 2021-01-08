شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفي تعيين أعضاء جدد في مجلس إدارة صندوق تحيا مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن تعيين أعضاء جدد بمجلس إدارة صندوق تحيا مصر.

وأكد المركز، في بيان، اليوم الجمعة، أنه تواصل مع صندوق تحيا مصر، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة للمنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعيين أعضاء جدد بمجلس إدارة الصندوق، مُوضحاً أن ذلك المنشور المتداول مزيف، وغير تابع نهائياً للصندوق، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشيراً إلى أن الصندوق مستمر بتشكيل إدارته الحالية كما هي، ولم يتم تعيين أي أعضاء جدد، مُشدداً على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي ذلك المنشور المزيف.

وناشد المركز الإعلامي وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق.

انفوجراف.. نفي شائعة: تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يزعم تعيين أعضاء جدد بمجلس إدارة صندوق تحيا مصر