شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بلندن يُهنيء الجالية المصرية في بريطانيا بعيد الميلاد المجيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نقل السفير طارق عادل سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المتحدة برقية تهنئة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الجالية المصرية من الأخوة والأخوات الأقباط في المملكة المتحدة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وتضمنت برقية التهنئة أطيب التمنيات بهذه المناسبة والدعوات الخالصة بدوام التوفيق والنجاح.

وفي إطار الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، ونظراً لظروف الإغلاق العام بالمملكة المتحدة التي حالت دون الاحتفال بهذه المناسبة في الكنيسة القبطية بلندن، عُقِد لقاء افتراضي عبر شبكة المعلومات الدولية بين السفير طارق عادل، وعدد من ممثلي الجالية القبطية بحضور ومشاركة نيافة الأنبا «أنجليوس» أسقف عام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في المملكة المتحدة، حيث تمت مناقشة عدد من القضايا ذات الأهمية للجالية المصرية، وذلك إلى جانب تبادل التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقد حضر اللقاء كل من القنصل العام، وملحق الدفاع، وعدد من أعضاء البعثة المصرية في لندن، فضلاً عن رؤساء جمعيات الجالية المصرية في بريطانيا.