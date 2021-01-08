شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصري في السودان يبحث مع وزير الطاقة والتعدين تطوير الربط الكهربائي بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى السفير حسام عيسى، سفير جمهورية مصر العربية في الخرطوم، خيري عبدالرحمن، وزير الطاقة والتعدين السوداني المُكَلف في الحكومة الانتقالية، وذلك في إطار متابعة علاقات التعاون مع السودان في هذا المجال الهام.

تم خلال اللقاء استعراض سُبل تطوير مشروع الربط الكهربائي بين البلدين وتقديم الخبرات المصرية وتأهيل الكوادر السودانية العاملة في مجالي البترول والثروة المعدنية، بجانب تطوير معامل تكرير البترول والتعاون في مجال المنتجات البتروكيماوية.

من جانبه، أعرب وزير الطاقة والتعدين السوداني المُكَلف عن الترحيب بزيارة مصر تلبيةً للدعوة الموجهة إليه من وزير الكهرباء المصري، وذلك من أجل مناقشة أوجه التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها.