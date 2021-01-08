شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تستحدث 225 برنامجًا دراسيًا خلال 3 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استحدثت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، خلال الـ 3 سنوات الأخيرة، أكثر من 225 برنامج دراسي منها برامج بالتعاون مع جامعات أجنبية وفق متطلبات سوق العمل؛ وذلك في إطار التحول لجامعة من الجيل الثالث وتطوير العملية التعليمية بالجامعة ومواكبة أحدث نظم التعليم التي تقوم على المنافسة مع البرامج المناظرة لها بالجامعات المحلية والدولية.

وقالت الجامعة، في بيان، إن هذه البرامج الدراسية تنوعت ما بين برامج بكالوريوس وليسانس ودراسات عليا وتعليم مدمج، حيث تم استحداث 75 برنامج بكالوريوس وليسانس في عدد من الكليات بنظام الساعات المعتمدة والتعليم الإلكتروني المدمج، واستحداث 150 برنامج بمرحلة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة والتعليم المدمج والنظام الأوروبي.

ويأتي استحداث هذه البرامج رغبة من إدارة جامعة القاهرة للتوسع في برامج تخصصات وظائف المستقبل ومنها برامج البيانات الضخمة والريبورتات والبلوك تشين، وغيرها من التخصصات الجديدة، إلى جانب استحداث برامج في التخصصات البينية.

كما حرصت جامعة القاهرة على تعديل وتطوير وإصدار 82 لائحة وفق المعايير العالمية واحتياجات سوق العمل وتوجهات الدولة، منها 53 لائحة تم تطويرها، و 29 لائحة جديدة تم إصدارها وإضافتها، وإدخال نظام التعليم الإلكتروني المدمج لأول مرة في الجامعة، لاستقطاب الطلاب وإتاحة المزيد من التوافق مع الأنظمة التعليمية المتطورة، وتم إجراء تعديل وإضافة وتغيير لمسميات بعض البرامج والمقررات الدراسية والبرامج التدريبية والاختيارية بما يهدف إلى بناء شخصية الطالب وإتاحة حرية الاختيار ومواكبة خطط الدولة واحتياجات المجتمع وفتح آفاق لأسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية.

وبتوجيه مبكر من الدكتور محمد الخشت كانت جامعة القاهرة أول جامعة مصرية تعدل جميع لوائحها لتتلاءم مع نظام التعليم الإلكتروني، من خلال تعديل لوائح كلياتها ومعاهدها في نظم الدراسة والامتحانات لتصبح بنظام التعليم الالكتروني في التدريس والامتحانات، وتم رفع 7 آلاف مقرر الكتروني خلال مدة زمنية قصيرة على منصة الجامعة ومنصات الكليات لمواكبة عملية التحول الإلكتروني، كما نجحت في التحول من نظام التعليم المفتوح إلى نظام التعليم المدمج منذ نهاية عام 2017.

ومن أبرز هذه البرامج المستحدثة واللوائح المطورة:

أول برنامج بكالوريوس للشبكات والأمن السيبراني بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بنظام الساعات المعتمدة، كأول برنامج من نوعه في الجامعات المصرية الحكومية يجمع بين المجالين.

أول بكالوريوس للذكاء الاصطناعي لمواكبة التطورات العالمية فى تكنولوجيا المعلومات ودعم الاقتصاد الرقمي.

إدراج برامج الماجستير في تكنولوجيا الشبكات السحابية والحوسبة السحابية وعلوم البيانات.

أول برنامج دولي مشترك للغة الصينية لإدارة الأعمال بين كلية الآداب جامعة القاهرة وجامعة شنغهاي جياوتونغ التي تحتل المرتبة 56 على مستوى العالم.

أول دبلوم للإعلام الرقمي والأمن المعلوماتي بكلية الإعلام بنظام الساعات المعتمدة، كأول دبلوم من نوعه في الجامعات المصرية الحكومية.

إدراج دبلومة مهنية للممارسة الصيدلية الإكلينيكية في الأورام (وحدة الفارماكولوجي) بالمعهد القومى للأورام.

أول برنامج ماجستير مهني في ريادة الأعمال بالتعاون مع وزارة التخطيط وجامعة كمبردج بالمملكة المتحدة البريطانية.

أول برنامج ماجستير في اقتصاديات التنمية بالتعاون مع جامعة باريس -السوربون.

أول برنامج ماجستير مهني في اقتصاديات الصحة المزدوجة مع جامعة وكولون.

الموافقة على اللائحة الداخلية لكلية النانو تكنولوجيا.