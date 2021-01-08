شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تنفيذ مدرسة النيل الدولية بالشروق بتكلفة 75 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، الانتهاء من تنفيذ مدرسة النيل الدولية، كأضخم مشروع تعليمي منذ نشأة المدينة بتكلفة استثمارية بلغت نحو 75 مليون جنيه، وذلك فى إطار خطة الجهاز لتدعيم الخدمات لقاطنى المدينة، وعلى رأسها المنظومة التعليمية، وتقديم مستوى متميز من التعليم.

وأضاف رئيس جهاز مدينة الشروق، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن المدرسة تم تنفيذها على طراز معمارى عصرى مميز، وتقع بمركز خدمات المدينة 1، على مساحة 20 ألف متر مربع، وتشمل 56 فصلاً دراسياً، كما تضم مكتبةً ومسرحاً وغرفة موسيقى.

وأشار "الغيطى"، إلى أنه تم استخدام أجود مواد التشطيب فى تنفيذ مبانى المدرسة، كما شمل المشروع تنفيذ منظومة إطفاء بمشتملاتها من خزان مياه وحنفيات حريق طبقاً للمواصفات القياسية، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ وتسليم مبنى رياض الأطفال ويعمل بالفعل.