شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تتصدى لمحاولة بناء مخالف بمنطقة سموحة بالإسكندرية استجابة لشكوى الأهالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية لمحاولة أحد أصحاب الأبراج لبناء عدد من الأدوار المخالفة فى البرج الذى يملكه بمنطقة شارع ادمون فريمون بمنطقة سموحة، ونجحت الوزارة فى منع استغلال صاحب العقار فى البناء بدون ترخيص وزيادة الارتفاعات للبرج حيث تم على الفور إزالة المخالفة ومصادرة المعدات ومواد البناء المستخدمة .

وقال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن الوزارة قد تلقت مجموعة من الشكاوى لسكان شارع أدمون فريمون وشارع رقم 1 بسموحة بشروع مالك أحد العقارات بالبناء المخالف وزيادة الارتفاعات للبرج الذى يملكه مستغلاً إجازة أعياد الميلاد، وعلى الفور وجه اللواء محمود شعراوى بالتواصل مع الدكتور أحمد جمال الدين نائب محافظ الإسكندرية حيث توجه أمس مسئولى الحى إلى موقع الشكوى وتبين أن صاحب العقار يقوم ببناء الطابق السابع بالمخالفة للقانون، وتم تحرير محضر بالواقعة ومصادرة مواد البناء وحديد التسليح والمعدات المستخدمة وإزالة ما قام به بالعقار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقدم الأهالى بالمنطقة الشكر الى وزارة التنمية المحلية ومحافظة الإسكندرية على سرعة التحرك لمنع تلك المخالفات البنائية .