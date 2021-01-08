شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تصدر كتيبا يستعرض أهم إنجازات عام 2020 ورؤية مصر للتعافى الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة البيئة كتيباً إعلامياً يستعرض أهم إنجازات الوزارة خلال عام 2020 ورؤية مصر للتعافى الأخضر، وتناول الإصدار الإجراءات التى اتخذتها الوزارة لتحسين نوعية الهواء والمياه، كما تضمن الكتيب لمحة عن أهم ما تم اتخاذه تجاه المنشآت الصناعية واشتراطات الوزارة لتوفيق أوضاعها البيئية.

ويقدم الكتيب نظرة عامة للتحديات التى واجهت الوزارة فى مجال إدارة المخلفات إلى أن تم التصديق على قانون المخلفات الجديد كما يتناول الكتيب الإجراءات التى اتخذتها الوزارة لتطوير المحميات الطبيعية للحفاظ على التنوع البيولوجى بالإضافة إلى ما تم من جهود لمواجهة التغيرات المناخية وحماية طبقة الأوزون.

ويختتم الكتيب بنبذة عن خطة الوزارة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ورؤية مصر نحو التعافى الأخضر.

كانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، استعرضت فى تصريحات سابقة، ما أنجزته الوزارة خلال عام 2020 رغم التحديات التى واجهتها جراء فيروس كورونا المستجد ففى مجال المحميات الطبيعية تم تطوير البنية التحتية لعدد 12محمية لتأهيلها للقطاع الخاص والزوار والباحثين، بالإضافة إلى تطوير عدد 80 شمندورة بجنوب سيناء، كما قامت الوزارة بإصدار القرارين رقم 202,204 لفرض رسوم على زيارة المحميات ولتنظيم إصدار تصاريح لممارسة الأنشطة داخل المحميات مما يعمل على وجود استدامة مالية للصرف على المحمية وتطويرها كما يعمل على تنظيم النشاط للحفاظ على الموارد الطبيعية الموجودة بالمحمية .

وأكدت وزيرة البيئة أن الوزارة تسعى دائماً للارتقاء بالمحميات الطبيعية وسكانها المحليين ومن أجل تحقيق ذلك تم دمج السكان المحليين فى أنشطة المحميات لخلق فرص عمل ودخل لهم من خلال عرض منتجاتهم لزوار المحمية، كما أعلنت الوزارة فتح المجال للاستثمار فى المحميات وتم طرح أنشطة فى محميات كلاً من الغابة المتحجرة ودجلة والفيوم، كما أطلقت وزارة البيئة حملة( eco Egypt ) التى تستمر لمدة 3أعوام وتستهدف الترويج لعدد 13مقصد سياحى بيئى لتعريف المواطنين بالطبيعة الخلابة لأماكن جديدة داخل المحميات وتشجيعهم على ارتيادها.