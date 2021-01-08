شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية توجه بشن حملات لمصادرة "الشيشة" بالمقاهى لمنع انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بالتنسيق مع محافظة الجيزة للقيام بحملات مكبرة لإزالة الإشغالات بالطريق العام بعدد من الشوارع والمناطق الحيوية بحى الدقى والتصدى لإشغالات ومخالفات بعض المقاهى والكافيهات فى تقديم " الشيشة " ومخالفة الإجراءات الاحترازية لكورونا.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن ذلك يأتى استمراراً لسلسة الحملات الناجحة التى تقوم بها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات لإعادة الانضباط للشارع المصرى والتى كان آخرها فى أحياء حلوان وشرق مدينة نصر بمحافظة القاهرة والخانكة والقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، لإزالة الاشغالات والمخالفات والاستجابة لشكاوى المواطنين من احتلال أرصفة المشاة من الباعة الجائلين وأصحاب المقاهى والكافيهات وعدم تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا .

ونجحت تلك الحملات فى إعادة الانضباط للمنطقة المحيطة بعدد من الوزارات والهيئات الخدمية بالدقى حيث تم رفع الباعة الجائلين بتلك المنطقة بالكامل لتسهيل حركة سير المواطنين على أرصفة المشاه، كما تم توفير أماكن بديلة ومرخصة لهم فى شارع الشركات بالدقى بعد أن تبين أن لعدد من هؤلاء الباعة رخص سارية فى هذا الشارع ويصرون على استغلال الأرصفة ومخالفة القانون .

ووجه شعراوى، باستمرار الحملات من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والحى لإنهاء ظاهرة الباعة الجائلين المنتشرة فى عدد من المناطق وعدم السماح بافتراش الأرصفة واعاقة حركة سير المواطنين ونقلهم للاماكن البديلة التى تخصصها المحافظة لهم، كما تم القيام بحملات على المواقف العشوائية الموجودة بتلك المنطقة والتى كانت تتسبب فى إعاقة الحركة المرورية وسير المواطنين، مع التصدى لبعض الجراجات المخالفة وإعادة تنظيمها مع الجهات المعنية بالحى وضبط المخالفين .

فيما قامت هيئة النظافة والتجميل بالجيزة برفع المخلفات والقيام بأعمال التجميل والتشجير لتلك المنطقة لإعادة المظهر الحضارى لها .

وفى السياق ذاته تم تنظيم عدد من الحملات على الكافيهات والمقاهى المخالفة لقرارات رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية فيما يخص مجابهة فيروس كورونا المستجد، وقيام بعض الكافيهات بتقديم الشيشة، واستغلال البعض للأرصفة وارتكاب عدد من المخالفات، حيث تم ضبط عدد من المخالفات وتحرير أكثر من 300 محضر مخالفة متنوعة ومصادرة أكثر من 100 شيشة كانت تقدم للمواطنين المترددين على الكافيهات والمقاهى .

ووجه وزير التنمية المحلية باستمرار التنسيق بين قطاعات الوزارة المعنية مع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة للتنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمحافظة بالتصدى بكل حسم لأى محاولات لمخالفة الإجراءات الوقائية والاحترازية لكورونا واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين .

ولاقت تلك الحملات اشادة واستحسان من المواطنين وقدموا الشكر لوزارة التنمية المحلية ومحافظة الجيزة وحى الدقى على الحملات التى تم القيام بها لإعادة الانضباط لعدد من الشوارع ومواجهة الإشغالات والمخالفات.