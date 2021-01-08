6 مرشحين يتنافسون على منصب عميد كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة القاهرة عن كشف الاسماء النهائية للمرشحين لمنصب عميد كلية الطب الاسنان، وبلغ اعداد المتنافسين على المنصب 6 مرشحين.

ويتنافس على منصب عميد كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة، الدكتور هشام عبد الحكم عبد القوى حسن، والدكتور خالد حازم عزت عطية، والدكتور جمال محمد معتمد على ، والدكتور عاطف شاكر إبراهيم سعيد، والدكتورة ناهد صدقى قرنى عبد الباقى، والدكتور نادر نبيل محمد احمد .

وعلى جانب آخر ، كان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، افتتحا مركز طب الأسنان الرقمى بكلية طب الأسنان، الذى يعد أول مركز تميز علمى إقليمى فى مجال طب الأسنان الرقمى فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، فى إطار دور جامعة القاهرة الرائد فى دعم البحث العلمى والتدريب الطبى وفقًا لأحدث أساليب التعليم الطبى فى العالم، وشهد الافتتاح الدكتور عاطف شاكر، عميد كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة، وعدد من عمداء كليات طب الأسنان بالجامعات الحكومية والخاصة.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن مركز طب الأسنان الرقمى، يعتبر بمثابة خطوة طبية مهمة فى مجال طب الأسنان الحديث، وهو يؤكد على تحول جامعة القاهرة إلى جامعة من الجيل الثالث تواكب أحدث التقنيات فى جميع العلوم ورقمنة وتحديث كافة الخدمات التعليمية والبحثية والعلاجية.

وأوضح الدكتور الخشت، أن مركز طب الأسنان الرقمى يهدف إلى مواكبة خريجى الكلية للتطور السريع في تقنيات علاج الأسنان بأحدث الأساليب التقنية، إلى جانب نشر الوعي بأحدث علاجات طب الأسنان، حيث تمثل التقنية الرقمية في مجال طب الأسنان المستقبل في جميع التخصصات، كما تمكن تكنولوجيا طب الأسنان الرقمي المرضى من تلقي أفضل العلاجات في زمن قياسي، وتحسن من كفاءة الخدمات الطبية المقدمة بالمقارنة بالأساليب التقليدية في العلاج.