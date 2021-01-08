شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: الانتهاء من مناهج الترم الأول الأسبوع المقبل بدون حذف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن خطة شرح واستكمال مناهج الترم الأول لجميع الطلاب تسير بشكل طبيعى عبر المنصات والقنوات التعليمية، موضحة أنه سيتم الانتهاء من جميع مناهج الفصل الدراسى الأول الأسبوع المقبل 15 يناير الجارى بلا محذوفات.

وأوضحت المصادر فى تصريح خاص، أن نسبة الاستفادة من التعليم عن بعد من الطلاب مرتفعة وهناك محتوى متوفر لجميع الطلاب فى كافة الصفوف الدراسية، مشيرة إلى أن ثقافة الطلاب فى استخدام التعليم عن بعد والمنشآت والقنوات اختلفت بعد تطبيقها منذ العام الماضى بعد توقف الدراسة بسبب جائحة كورونا.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن تكون أجازة نصف العام الدراسي من 16 يناير وحتى 20 فبراير المقبل، كما وجه باستكمال الدراسة لمدة أسبوعين من المنزل اعتبارا من الثانى من يناير الجارى.

كانت الحكومة، أكدت أنه فى إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كرونا المستجد، وحرصاً على صحة وسلامة كافة المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين، وافق مجلس الوزراء على المقترح الذى تقدمت به كل من وزارتى التعليم العالى والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، باستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتباراً من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسى الأول للعام الدراسي2020/ 2021 بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كافة الإمتحانات التى كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء اجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته.