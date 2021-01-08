شكرا لقرائتكم خبر عن القس ميخائيل أنطون يكشف عن تقنين أوضاع 240 كنيسة ومبنى خلال جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال القس ميخائيل أنطون نائب رئيس لجنة توفيق أوضاع الكنائس، إن الكنائس التي كانت موجودة قبل 2016 لم يكن لها أى ترخيص من الدولة يعترف بها ككنيسة، وعندما صدر قانون الكنائس تحدث عن تقنين أوضاع الكنائس والمبانى الخدمية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر: فيما سبق لم يكن هناك قانونا ونحن الآن في دولة ترسخ مبدأ حرية الاعتقاد، قبل إعلان هذا القانون كان عدد الكنائس غير المقننة كبيرا لكل الطوائف، موضحا انه بعد صدور القانون أوصى رئيس الوزراء بتشكيل لجنة بها النواحى الأمنية والوزارات المعنية وممثل للكنيسة ووضعت آليات تنفيذ القانون على أرض الواقع، مؤكدا أنه أصدر بيان شكر للدولة وكل من ساهم في تقنين الأوضاع، مشيرا إلى أنه منذ بدء جائحة كورونا تم تقنين 240 كنيسة ومبنى بأربع قرارات، وكان ذلك مجهود كبيرا فى ظل الأزمة وتخفيض العمالة.