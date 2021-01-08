شكرا لقرائتكم خبر عن دراسات عن المرأة والإعلام كتاب جديد للدكتورة هويدا مصطفى يرصد كفاح المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة والدكتوره نسرين عبد العزيز عقد كتاب "دراسات عن المرأة والاعلام"، ويأتى هذا الكتاب من منطلق مجموعة من القضايا المختلفه المعنية بعلاقة المرأة بالمجتمع ووسائل الإعلام، حيث اهتم بالبعد التاريخي لكفاح المرأة وسعيها لتأكيد ذاتها وارتباطها بحركة المجتمع وهو ما ظهر في ثورة 1919 ومعالجة ذلك في الدراما المصرية، مرورا بدور الإعلام في تبني قضايا المرأة وإبراز صورتها الموضوعية والمتوازنة وكذلك علاقة المرأة بوسائل الإعلام من خلال رصد دور مواقع التواصل الاجتماعي في إمداد المرأة بالمعلومات وتأثيرها على مشاركة المرأة المجتمعية والوعي بحقوقها ، وانتهاءا بمدى إدراك المرأة واتجاهاتها نحو رصد صورة المرأة في التنظيمات الإرهابية كأحد التحديات التي تواجه المجتمع مع تنامي ظاهرة الإرهاب وتوظيف العناصر النسائية في التنظيمات الإرهابية.

وقالت الدكتوره هويدا مصطفى ، إن الدراسات العربية تشير إلى أن تناول قضايا المرأة في وسائل الإعلام لايزال يعاني من مشكلات ولا يرتقى إلى مستوى التحولات التي شاهدتها الساحه من انجازات ملموسة خلال الفترة الماضية في مجالات التعليم والعمل والمشاركة الاجتماعية والثقافية والإبداعية والنضال الوطني ، وهذا مرتبط بالموروث الثقافي الذي لا يزال يؤثر بصوره سلبية في تحديد أدوار ومواقع المرأة..

فيما أشارت الدكتورة نسرين عبد العزيز، إلى أن الدراما المصرية في طريقها لتناول موضوعات مختلفة عن المرأة، حيث اهتمت مؤخرا بإلقاء الضوء على توظيف المرأة في العديد من التنظيمات الإرهابية في الآونة الأخيرة والذي يشكل خطرا على وضع المرأة ايا كانت جنسيتها والمجتمع ككل ، مما قد يساعد على رفع مستوى وعي المرأة العربية وادراكها للتحديات التي قد تواجهها مع تنامي ظاهرة الإرهاب وتطور الفكر الإرهابي.