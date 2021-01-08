شكرا لقرائتكم خبر عن أمين صندوق "الأطباء" عن التمريض: أبطال مرابطين بالمستشفيات لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور أبو بكر القاضى، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، تحية لأعضاء فرق التمريض فى مصر، تقديرا لدورهم فى مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، واصفا أعضاء فرق التمريض بـ"الأبطال المرابطين فى أرض المعركة"، مشيرا إلى أنهم يحاربون فيروس كورونا بكل قوة وتحمل دون تقصير فى رعاية المرضى.

وأضاف القاضى: رأيت من فرق التمريض بالمستشفيات بطولات نادرة، فكل منهم يعلم كل تفاصيل كافة المرضى وحالتهم النفسية، وفى حال تدهور حالة مريض نجد منهم كل تعاطف وحماس للحفاظ على حياة المرضى، وفى حال وفاة مريض تجدهم يشعرون بالحزن، وكأنه فرد من أسرتهم، أما الحالات التى لم يزورها ذويهم خوفا من العدوى، فقد كان للتمريض دور كبير للتخفيف عنهم، وشاهدت كثير من المرضي المتعافين يوجهون الشكر للأطباء والتمريض عند الخروج.

واختتم أمين صندوق نقابة الأطباء حديثه، قائلا: "إن كنت أشيد بالأطباء وأعمل بشكل مستمر لصالحهم وحقوقهم، باعتبار ذلك حق لهم، لكن وجب على الجميع توجيه تحية من القلب لرفقاء معركة كورونا "تمريض مصر".

يذكر أن عدد شهداء فرق التمريض جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد بلغ حوالى 100 ممرض، رحم الله شهداء الجيش الأبيض.