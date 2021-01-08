شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يعيد فتح طريق أسيوط الغربى بعد تلاشى الشبورة الكثيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعادت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، فتح طريق أسيوط الغربى بعد تلاشى الشبورة، وسط تواجد الخدمات منعا لوقوع أى حوادث مرورية.

وتهيب الادارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، حذرت من ظهور الشبورة الكثيفة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بالطرق السريعة، وأهابت بتوخى الحذر أثناء القيادة على الطرق، منعا لوقوع الحوادث.