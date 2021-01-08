شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يعيد فتح محور 26 يوليو بعد تلاشى الشبورة وسط انتشار الخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعادت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، فتح محور 26 يوليو بعد تلاشى الشبورة وسط تواجد الخدمات، منعا لوقوع أى حوادث مرورية، ووضوح الرؤية.

وتهيب الادارة العامة للمرور، قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور، حفاظا علي سلامتهم.

كانت هيئة الارصاد الجوية حذرت من ظهور الشبورة الكثيفة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بالطرق السريعة، وأهابت بتوخى الحذر اثناء القيادة على الطرق، منعا لوقوع الحوادث.