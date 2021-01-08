الولايات المتحدة تسجل لأول مرة أكثر من 4 آلاف وفاة بكورونا في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ):

أعلنت الولايات المتحدة تسجيل أكثر من 4 آلاف حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد لأول مرة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في الوقت الذي تكافح فيه الأنظمة الصحية من أجل التعامل مع عدد المرضى والمحتضرين.

وتوفي ما مجموعه 4033 شخصا بسبب المرض في غضون 24 ساعة، وفقًا لمشروع تعقب كوفيد.

وشهدت البلاد ما مجموعه 365 ألف وفاة بسبب كورونا حتى الآن، وفقا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز، من أصل إجمالي عدد السكان البالغ 330 مليون شخص.

وتم تسجيل أكثر من 266 ألف حالة اصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى أكثر من 6ر21 مليون شخص.

ولا توجد دولة أخرى تقترب من هذا الرقم من حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا.

وسجلت الهند حتى الأن 3ر10 مليون حالة مؤكدة، بينما في البرازيل، 8ر7 مليون. ويتوقع الخبراء أيضًا أن هناك عددًا كبيرًا من حالات الإصابة بالفيروس غير مبلغ عنها في معظم الدول.