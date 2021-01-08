الالتجاء إلى الله.. التلفزيون ينقل صلاة الجمعة من الجامع الأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

ينقل التليفزيون المصري على الهواء مباشرة، اليوم، صلاة الجمعة الثانية من شهر يناير، من الجامع الأزهر الشريف.

ومن المقرر أن تبدأ شعائر صلاة الجمعة، بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقاريء علي محمود شميس، ويلقي الخطبة الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر، عضو هيئة كبار العلماء، عن الالتجاء إلى الله.

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت تحديد موضوع خطبة الجمعة للحديث عن "إتقان الصنائع والحرف والمهن سبيل الأمم المتقدمة".

وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين “الأولى والثانية” مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن ديننا دين الإتقان في كل شيء، وأنه عني عناية بالغة بذلك، سواء في مجال الصناعة أم في مجال الحرف والمهن، ذلك أن الأمم لا يمكن أن تنهض أو تتقدم بلا إتقان، ودورنا أن نجعل الإتقان ثقافة المجتمع بأثره، بحيث يصير الإتقان هو الأصل في حياتنا وما عداه هو الشاذ الذي لا يقاس عليه و لا يمكن القبول به.

ودعا وزير الأوقاف، الله العلي القدير أن يُعجِّل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.