شكرا لقرائتكم خبر عن مش التكييف بس اللى بيتسبب فى ارتفاع فاتورة الكهرباء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسال العديد من المواطنين عن أسباب ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء خلال فصل الشتاء رغم عدم تشغيل التكييف ، الخليج 365 يرصد لقراءه كل ما يريد معرفته عن الأجهزة الكهربائية المنزلية التى تتسبب في ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء ، وما هى الطريقة الأمثل لاستخدامها بدون التعرض لارتفاع فاتورة الكهرباء الشهرية ، وهى كالاتي:

1-المكواه : يجب تجميع الملابس المراد كيها مره واحدة او مرتين اسبوعياً وذلك لان استهلاك الكهرباء سيكون اوفر من استهلاك الكهرباء يومياً ، و يفضل البدء بالجينز والملابس التي تحتاج حرارة عاليه ثم الملابس القطنية وبعد ذلك فصل المكواه واستغلال الحرارة في كي الملابس الحريرية والاقمشة الاخري التي لا تحتاج حرارة عالية و يعتبر استخدام المكواه البخارية يساعد علي كي الملابس اسرع و استهلاك كهرباء أقل.

2- غلاية المياه : من أكثر الأجهزة المنزلية التى تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء رغم صغر حجمها ، و يفضل عند استخدامها غلى كمية المياه التى يحتاجها المستهلك فقط.

3-الفرن الكهرباء : يفضل تجنب تكرار فتحة للاطمئنان على الطعام، لأن فتح الباب يخفض درجة الحرارة 25 درجة وبالتالي يحتاج طاقة أكثر للعمل وينصح باستخدام المايكرويف في تسخين الأكل بدلًا من الفرن، لأنها تستهلك وقتًا أقل، وبالتالي طاقة أقل.

5- الدفاية الكهربائية :

تحتوى الدفايات الكهربائية داخلها على سخانات تعمل على تسخين هواء الغرفة وهو ما يحرق الأوكسجين الموجود داخل الحجرة ويبدأ الشخص مع مرور وقت كبير بالشعور بضيق تنفس وأحيانا استنشاق رائحة شبه الحريق، كما أنها لا تسيطر على درجة الحرارة بالغرفة ولا تحرك الهواء وهو ما يسبب الأمراض بين الموجودين وسهولة نقلها لبعضهم.

