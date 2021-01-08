شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح طريقى الدائرى الإقليمى وبلبيس الصحراوى بعد تلاشى الشبورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعادت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، فتح طريق بلبيس الصحراوى والدائرى الإقليمى من الخطاطبة اتجاه صحراوى الفيوم، بعد تلاشى الشبورة بشكل تدريجيى وسط تواجد الخدمات المرورية، منعا لوقوع أى حوادث، وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدى السيارات الالتزام بالإرشادات حفاظا على سلامتهم.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت من ظهور الشبورة الكثيفة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بالطرق السريعة، وأهابت بتوخى الحذر أثناء القيادة، منعا لوقوع حوادث السير.