شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: إنهاء تحويل كل العدادات التقليدية لمسبوقة الدفع خلال 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه سيجرى الانتهاء من تحويل كافة العدادات التقليدية لمسبوقة الدفع خلال 5 سنوات، مؤكدًا الانتهاء من تركيب ما يقرب من 10 ملايين عداد كهرباء مسبوق الدفع بمختلف أنحاء الجمهورية والقضاء على العديد من المشاكل التى كانت تواجه قطاع الكهرباء والمواطن فى الوقت نفسه، وأهمها مشاكل فواتير الكهرباء.

وقال شاكر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هناك بعض المفاهيم الخاطئة لدى بعض المواطنين أن العداد التلقيدى يوفر فى قيمة فاتورة الاستهلاك الشهرية، كاشفًا أن هذه المعلومات خالية تمامًا من الصحة، والحقيقة أن معدلات استهلاك المشترك هى التى تحدد قيمة الفاتورة.

ويرى شاكر، أن هناك مميزات كثيرة للعداد مسبوق الدفع تصب فى مصلحة المواطن والدولة معًا، وحصول كل طرف على حقوقه كاملة، ويتميز العداد مسبوق الدفع بأن المشترك يشحن رصيدًا وفق معدلات الاستهلاك الخاصة به، وتتمكن شركة توزيع الكهرباء بتحصيل مستحقاتها أولاً بأول.