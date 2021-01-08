شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الطرق المغلقة بسبب الشبورة الكثيفة حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، حتى الآن 13 طريقا رئيسيا بنطاق المحافظات بسبب الشبورة المائية، وهى:

1. الطريق الدولي من الدقهلية باتجاه الإسكندرية.

2. محور 30 يونيو للقادم والمتجه إلى الإسماعيلية والسويس.

3. محور الضبعة.

4. الطريق الدائرى الإقليمى من الخطاطبة والفيوم باتجاه الصحراوى.

5. طريق الإسماعيلية الصحراوى.

6. طريق الإسكندرية الصحراوى.

7. طريق العلمين الصحراوى.

8. طريق الإسماعيلية - بورسعيد.

9.الطريق الدولى الساحلى بكفر الشيخ.

10. محور 26 يوليو فى الاتجاهين.

11. طريق بلبيس الصحراوى.

12. الطريق الساحلى من كوبرى التعمير حتى بوابات مطروح.

13. طريق أسيوط الغربى.

وناشدت الإدارة العامة للمرور المواطنين بضرورة توخى الحذر أثناء القيادة، بسبب وجود شبورة مائية كثيفة بالطرق الصحراوية والسريعة المؤدية للقاهرة والجيزة، وأيضا الالتزام بالسرعات القانونية وترك مسافة بين السيارات وبعضها خشية حدوث انزلاق لأى سيارة، ونصحت المرور قائدى السيارات بالالتزام بالحارات المرورية والتهدئة بسبب الشبورة الكثيفة، وأن يتم الالتزام بتعليمات الإدارة حرصا على سلامة السائقين.

وراقبت إدارة المرورحركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أى معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال، وقامت الإدارة العامة للمرور، بتوفير ونشر عدد من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.