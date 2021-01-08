ظواهر فلكية تزين السماء خلال شهر يناير.. تعرف عليها بالتواريخ

القاهرة - سامية سيد - هواة الفلك والمهتمون بالظواهر الفلكية على موعد مع عدد من الظواهر الفلكية البارزة خلال شهر يناير تزين سماء مصر.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع