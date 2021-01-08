شكرا لقرائتكم خبر عن ظواهر فلكية تزين السماء خلال شهر يناير.. تعرف عليها بالتواريخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - هواة الفلك والمهتمون بالظواهر الفلكية على موعد مع عدد من الظواهر الفلكية البارزة خلال شهر يناير تزين سماء مصر.
ينشر ”الخليج 365” أبرز الظواهر الفلكية المرتقبة خلال شهر يناير كما يلى:
- 13 يناير: ميلاد شهر جمادى الآخرة لعام 1442 هجريا.
- 14 يناير: اقتران كوكب بلوتو مع الشمس.
- 20 يناير: القمر فى التربيع الأول لشهر جمادى الأخرة لعام 1442 هجريا.
- 21 يناير: كويكب أيونوميا فى تقابل مع الأرض والشمس.
- 24 يناير: كوكب عطارد فى أقصى استطالة له حول الشمس.
- 24 يناير: اقتران كوكب زحل مع الشمس.
- 28 يناير: بدر شهر جمادى الآخرة لعام 1442 هجريا.
- 28 يناير: كويكب هيجيا فى تقابل مع الأرض والشمس.
- 29 يناير: اقتران كوكب المشترى مع الشمس.