كورونا في 24 ساعة| مبادرة لتوفير لقاح كورونا بمصر.. والصحة العالمية: أوروبا في مرحلة حرجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

يرصد "الخليج 365" أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم على النحو التالي:

حزب مستقبل وطن يطلق مبادرة لتوفير علاج فيروس كورونا

ولاية سكسونيا الألمانية تسجل أول ظهور لسلالة كورونا الإنجليزية

جونسون: 5ر1 مليون شخص تقريبًا تلقوا لقاح كورونا في بريطانيا

أمريكا: ارتفاع إصابات كورونا بنسبة 2ر1 بالمئة خلال 24 ساعة

السعودية: 10 حالات إصابة بفيروس كورونا المتحور و6 وفيات

السعودية: تسجيل أكثر من مليون شخص للحصول على لقاح كورونا

العراق: ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 600755

الإمارات تبدأ المرحلة الثالثة من تجارب اللقاح الروسي لفيروس كورونا

فرنسا تستمر في إغلاق حدودها مع بريطانيا بسبب سلالة كورونا المتحورة

الصين تعلن حالة الحرب على الموجة الجديدة لفيروس كورونا

الصحة العالمية: أوروبا في مرحلة حرجة من جائحة كورونا

الصحة العالمية: انتشار سلالة كورونا الجديدة في 22 دولة أوروبية

الصين تؤكد التزامها بموقف إيجابي تجاه التعاون في تتبع منشأ كورونا

كوريا الجنوبية تسجل 870 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

الهند تسجل نحو 20 ألف حالة إصابة و 222 حالة وفاة بفيروس كورونا