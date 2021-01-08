حدث ليلاً| إصابات كورونا تعود للزيادة مجددًا.. وترامب يتعهد أخيرًا بانتقال سلس للسلطة

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج 800 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 116775 حالة حتى اليوم.

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نصائح من الأرصاد للقيادة بأمان أثناء الشبورة

وجه خبراء بالهيئة العامة للأرصاد الجوية عدة نصائح إلى المواطنين وقائدي السيارات في أثناء الشبورة المائية الكثيفة التي تشهدها البلاد حالياً والتي تصل لحد الضباب، للقيادة بأمان.

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صندوق النقد: 2.8% نموا متوقعا بمصر العام الجاري.. ومراجعة ثالثة للاقتصاد في يونيو

ثبت صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي، ليحقق نموا بنسبة 2.8%، وفقا لتقرير مراجعة الاقتصاد المصري في إطار اتفاقية الاستعداد الائتماني.

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رويترز: سماع دوي انفجار ضخم في مدينة عدن جنوب اليمن

أفادت مصادر أمنية ومحلية، مساء اليوم الخميس، بوقوع انفجار ضخم في مدينة عدن جنوب اليمن. وونقلت وسائل إعلام يمنية، ونقلت عنها شبكة "روسيا اليوم"، عن مصدر أمني أن انفجارا عنيفا هز مديرية المنصورة شمال غرب عدن.

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تخفيف الحكم على مفجر مركز التجارة العالمي 30 عاما

خففت محكمة اتحادية في مدينة نيويورك الأمريكية حكما على مفجر مركز التجارة العالمي بواقع 30 عاما، لكنه لا يزال يتعين عليه أن يقضي 85 عاما بالسجن، لارتكاب جرائم أخرى تتعلق بعملية التفجير.

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الجيش الأمريكي يقيم سياجاً حول مبنى الكابيتول.. ويحشد المزيد من قوات الحرس الوطني

قال وزير الجيش الأمريكي ريان مكارثي اليوم الخميس، إنه يجري حالياً إقامة سياج ارتفاعه متران حول مبنى الكابيتول الأمريكي في واشنطن وذلك بعد يوم واحد من واقعة اقتحام مثيري الشغب للمبنى.

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تقارير سويسرية: نقل بلاتر إلى المستشفى

ذكرت تقارير سويسرية أن جوزيف بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تم نقله إلى إحدى المستشفيات.

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عشرات حالات الاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في بيت أمر

أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء اليوم الخميس، خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في منطقة عصيدة ببلدة بيت أمر شمال الخليل.

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بعد شغب حرض عليه.. ترامب يتعهد بانتقال سلس للسلطة

أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب -أخيرًا وللمرة الأولى- بأن جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة، وأن عملية نقل السلطة إليه جارية في موعدها هذا الشهر. ما يضع حدًا لحملة الرئيس الخاسر غير المسبوقة لإلغاء نتائج انتخابات نوفمبر. وهي حملة وصفت بـ"محاولة التمرد"، خاصة مع ما شهده مبنى الكابيتول من عملية اقتحام نفذها أنصار ترامب بدعوة منه للاحتشاد ليلة اعتماد النتيجة من قبل أعضاء الكونجرس.

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