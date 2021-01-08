شكرا لقرائتكم خبر عن «إتقان الصنائع والحرف والمهن سبيل الأمم المتقدمة».. موضوع خطبة الجمعة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر الموقع الإلكتروني لوزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان «إتقان الصنائع والحرف والمهن سبيل الأمم المتقدمة».

أكدت الوزارة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، لافتة «مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة».

واختتمت الوزارة «نسأل الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى» .

للاطلاع على نص الخطبة اضغط هنا