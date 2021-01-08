شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تحذر من شبورة تصل إلى حد الضباب.. تعرف على طقس الـ3 أيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ٣ أيام المقبلة، وتشهد فيها البلاد طقس مستقر يشمل شبورة مائية كثيفة صباحاً تصل إلى حد الضباب، وأجواء دافئة شمالاً مائلة للحرارة جنوباً.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، طقسا مائلا للدفء على السواحل الشمالية، دافئا على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

كما يتوقع الخبراء شبورة مائية كثيفة صباحاً تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى، فتكون: القاهرة «24- 15»، الإسكندرية «22– 13»، قنا «27- 10»، الأقصر «28– 10»، أسوان «29 – 11».

أما غداً السبت فيسود طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية دافئ على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .

وهناك شبورة مائية كثيفة صباحاً تصل إلى حد الضباب على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«23 – 14»، الوجه البحرى «23 – 14»، السواحل الشمالية الغربية «22 – 12»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «22 – 14»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «25 – 16»، شمال الصعيد «24 – 09»، جنوب الصعيد «28 – 10» درجة مئوية .

ويتوقع الخبراء بعد غدً الأحد أن يسود طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية دافئ على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .

وهناك شبورة مائية كثيفة صباحاً تصل إلى حد الضباب على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على حلايب وشلاتين بفرصة سقوط «30 %» والرياح نشطة على البحر الأحمر مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية .

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«23 – 16»، الوجه البحرى «23 – 14»، السواحل الشمالية الغربية «22 – 12»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «22 – 13»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «25 – 16»، شمال الصعيد «24 – 09»، جنوب الصعيد «28 – 10» درجة مئوية .