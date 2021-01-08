شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط محاولة تحويل وحدة من سكنى إلى تجارى بحى شمال الجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن حي شمال الجيزة من إحباط محاولة تحويل من سكنى إلى تجارى، حيث تلاحظ قيام أحد المواطنين بالشروع فى تعديل الوحدة السكنية، حيث قام بهدم حائط وتركيب باب صاج بهدف التحويل إلى محل تجارى.

وضبطت المخالفة وجرى إزالة الباب الصاج وإعادة الوحدة السكنية إلى طبيعتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف تحت إشراف أشرف بكر رئيس حى شمال الجيزة.