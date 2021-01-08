شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: استكمال أعمال الرصف في أوسيم والعمرانية وتجريد شوارع أبو النمرس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استكملت محافظة الجيزة أعمال رصف الطبقة السطحية بشارع البهواشي بمدينة أوسيم بطول850م٢، ضمن الخطة الاستثمارية بالمركز للعام 2020/2021، وفي إطار تعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بمتابعة تنفيذ أعمال الرصف وسرعة الانتهاء منها.

وفي العمرانية، تم متابعة أعمال التطوير بشارع ترعة الزمر برفع المخلفات وصب جلسة خرسانية للبلورات وتركيب بالدورات وإصلاح الصرف الصحي ناصية خاتم المرسلين مع ترعة الزمر، وتمهيد الشارع من حامد عبدالعظيم حتى خاتم المرسلينف، فيما تواصلت حملات التجريد الموسعة لشوارع مركز أبو النمرس، ومنها شوارع الملأه ودير الناحية ووسط البلد وشارع أحمد بدوي.