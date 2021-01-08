شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: حملات للنظافة والتجميل بأحياء الهرم والدقي وجنوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت محافظة الجيزة حملات النظافة والتجميل بأحياء الهرم والدقي وجنوب، حيث قامت برفع كفاءة النظافة والحدائق بنطاق الأحياء، حيث تم الدفع بعدد 2 فرقة عمال نظافة ومعها 2 سيارة نصف نقل لأعمال النظافة والتجريد بطريق الصعيد، والدفع بسيارة كنس آلي للعمل بطريق الصعيد، وبفرقة عمال نظافة ومعهم سيارة نصف نقل لأعمال النظافة والتجريد بشارع البحر الأعظم، وبسيارة مكبس وعمال نظافة لأعمال تفريغ الصناديق. وبفرقة عمال نظافة ومعهم سيارة نصف نقل وذلك لأعمال النظافة والتجريد بميدان المنيب.

وفي حي الدقي تم الدفع بفرقة عمال نظافة ومعهم سيارة نصف نقل لأعمال النظافة والتجريد بشارع وزارة الزراعة، وبفرقة الحدائق ومعها الأدوات اللازمة وسيارة نصف نقل لأعمال قص وتهذيب الأشجار بشارع ثروت، وأخرى لتقليم النخيل ومعهم الأدوات اللازمة وسيارة نصف نقل لأعمال تقليم النخيل بشارع ثروت.

وفي حي الهرم تمت أعمال الحفر لتركيب ماسورة مياه بمثلثة رقم 6 بميدان الرماية، وجرى الدفع بفرقة الحدائق ومعها الأدوات اللازمة وسيارة محملة بالنباتات والزهور وتم زراعتها بمثلثة رقم 6 بميدان الرماية، استكمال العمل في تصميم شعار تحيا مصر بمثلثة رقم 6 بميدان الرماية، واستكمال العمل في تصميم شعار محافظة الجيزة بمثلثة رقم 5 أمام فندق موفنبيك بميدان الرماية.