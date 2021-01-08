شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عقوبة التهرب الضريبى بعد تغريم الفنان محمد عدوية 343 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قضت محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار معتز صادق، وحضور المستشار أحمد عبد العليم وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفى، بتغريم الفنان محمد عدوية، 343 ألفا و429 جنيها، وهو المبلغ المساوى لقيمة ما تهرب منه للضرائب حيث اتهمته النيابة بالتهرب من سداد الضريبة المستحقة عليه وقدرها 343 ألفا و429 جنيها، ما يعنى أن عدوية ملزم بدفع 686 ألفا و858 جنيها.

يقول المحامى بالنقض خالد محمد، إن القانون نص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه. وأضاف المحامى بالنقض، أن المتهرب سيعاقب بأداء غرامة تتراوح ما بين 200 جنيه إلى 2000 جنيه فى حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبى أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة. وأوضحت القضية رقم 296 لسنة 2020 ضرائب عامة، قيام الفنان محمد عدوية بالتهرب من دفع مبلغ 343 ألفا و429 جنيها للضرائب العامة، عن أعماله مع شركات "العالمية للدعاية والنشر والإعلان، وشركة ماما فيلم، وشركة برودكشن"، وقامت النيابة العامة بإحالة القضية لمحكمة جنح التهرب الضريبى، التى نظرت القضية وقررت حكمها السابق.

وفى السطور التالية يوضح "الخليج 365"عقوبة التهرب من الضرائب: