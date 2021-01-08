شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف .. الصحة تكشف طرق الوقاية من ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان علي فيسبوك جراف يوضح طرق الوقاية من ارتفاع ضغط الدم والت تتمثل في قياس الضغط بصفة دورية والكشف المبكر بالإضافة إلى استبدال ملح الطعام بالليمون والخل والتوابل.

وتضمنت طرق الوقاية الامتناع عن الأغذية المعلبة مثل الصلصة بالإضافة إلى عدم الافراط في تناول ملح الطعام والإكثار من تناول الخضار والفواكهه الطازجة وممارسة الرياضة وتقليل الوزن مع الامتناع عن التدخين.

وكانت دراسة أظهرت جديدة أجراها باحثون في كلية الطب بجامعة ميريلاند (UMSOM) أن مرضى كورونا في المستشفيات أكثر عرضة للوفاة إذا كانوا رجالًا أو يعانون من السمنة أو مضاعفات مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم.

أوضحت الدراسة التى نشرت في مجلة Clinical Infectious Diseases، قام الباحثون بتقييم ما يقرب من 67000 مريض مصاب بفيروس كورونا في المستشفيات في 613 مستشفى في جميع أنحاء البلاد لتحديد الصلة بين بعض الخصائص المشتركة للمرضى وخطر الوفاة من كورونا.

ووجد التحليل، أن الرجال معرضون لخطر الوفاة بنسبة 30٪ أعلى مقارنة بالنساء في نفس العمر والحالة الصحية، وكان المرضى في المستشفى الذين يعانون من السمنة المفرطة أو ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري الذي يتم إدارته بشكل سيئ أكثر عرضة للوفاة مقارنة بأولئك الذين لا يعانون من هذه الحالات.



