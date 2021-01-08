شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار حالة الطوارئ فى غرف عمليات المرور لمتابعة آثار الشبورة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - مع استمرار ظهور الشبورة المائية التى تعيق الرؤية فى الثلث الأخير من الليل وحتى الساعات الأولى من الصباح، شكلت الإدارة العامة للمرور، غرفة عمليات طارئة لمواجهة آثار الشبورة المائية المتوقع أن تخيم على عدد كبير من الطرق الزراعية والصحراوية وحتى فى وسط المدن والتجمعات السكنية.
وتواصل غرفة العمليات برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، مدير الإدارة العامة للمرور، التنسيق مع كل إدارات المرور بالمحافظات، فى إطار خطة كبيرة لمواجهة آثار الشبورة، والتعامل مع ما قد تتسبب فيه من توقف الحركة أو وقوع حوادث سير.
وتتابع الإدارة العامة للمرور، حركة السيارات بدقة وبشكل مستمر مع ظهور الشبورة المائية التى تتنبأ بها هيئة الأرصاد الجوية.
وتتابع الإدارة العامة للمرور، حركة السيارات بدقة وبشكل مستمر مع ظهور الشبورة المائية التى تتنبأ بها هيئة الأرصاد الجوية.
وتهيب الإدارة العامة للمرور باتباع تعاليم القيادة الآمنة فى الشبورة، منها توخى الحذر وتهدئة السرعة بصورة تتناسب مع مستوى الرؤية الأفقية بحيث تغطى مسافة الرؤية المسافة اللازمة للتوقف وتعزز إدارة المرور من تواجد الخدمات تنفيذا لتعليمات اللواء هانى جرجس مساعد الوزير للشرطة المتخصصة.
وحرصت الإدارة العامة للمرورعلى تشغيل سيارات الإغاثة بكافة الطرق والتواجد الفعّال للتصدى لأى طارئ.