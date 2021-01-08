استمرار حالة الطوارئ فى غرف عمليات المرور لمتابعة آثار الشبورة

القاهرة - سامية سيد - مع استمرار ظهور الشبورة المائية التى تعيق الرؤية فى الثلث الأخير من الليل وحتى الساعات الأولى من الصباح، شكلت الإدارة العامة للمرور، غرفة عمليات طارئة لمواجهة آثار الشبورة المائية المتوقع أن تخيم على عدد كبير من الطرق الزراعية والصحراوية وحتى فى وسط المدن والتجمعات السكنية.

وتواصل غرفة العمليات برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، مدير الإدارة العامة للمرور، التنسيق مع كل إدارات المرور بالمحافظات، فى إطار خطة كبيرة لمواجهة آثار الشبورة، والتعامل مع ما قد تتسبب فيه من توقف الحركة أو وقوع حوادث سير.

وتتابع الإدارة العامة للمرور، حركة السيارات بدقة وبشكل مستمر مع ظهور الشبورة المائية التى تتنبأ بها هيئة الأرصاد الجوية.

