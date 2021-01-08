شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تأمين سيارات نقل احتياجات المستشفيات من الأكسجين بفرق من الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر بوزارة الصحة والسكان تأمين احتياجات مديريات الشئون الصحية من الأكسجين، ويرافق كل سيارة تمد المحافظات باحتياجاتها سيارة تأمين من وزارة الداخلية.

وقالت مصادر وزارة الصحة والسكان لـ"الخليج 365"، إنه جارى التواصل مع الشركات لتوفير كل الاحتياجات اللازمة للمستشفيات من الأكسجين.

وأوضحت المصادر، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تتابع على مدار الساعة توفير احتياجات الأكسجين للمستشفيات من تشكيل فرق طبية تتابع المستشفيات، وعدد المرضى في غرف الرعاية المركزة، وإعداد تقارير كل 12 ساعة.

وكان أرسل قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة والسكان، خطابًا إلى هيئة المستشفيات التعليمية والهيئة العامة للتأمين الصحي وأمانة المراكز الطبية والمؤسسة العلاجية ومديريات الشئون الصحية بترشيح طبيبين على مدار 24 ساعة للقيام بعدد من المهام الخاصة بمتابعة الحالات المرضية خاصة المصابة بكورونا داخل المستشفي.

وقال قطاع الطب العلاجي بوزار الصحة والسكان، إن المهام التى سيقوم بها الأطباء تتعلق بإرسال تقريرين يوميا؛ الأول في العاشرة صباحا والثانى عند العاشرة مساء، متضمنين تسجيل كمية الأكسجين الموجودة فى المستشفى، وحصر عدد المرضى بالأقسام الداخلية وكميات الأكسجين اللازمة لهم فى الساعة.

وأضافت الوزارة، أنه من ضمن مهام الطبيبين حصر المرضى فى الرعايت المركزة، وتقدير كمية الأكسجين التى يحتاجون لها فى الساعة، وكذلك التأكد من قيام فرق التمريض بمتابعة توصيل وفصل الأكسجين للمرضى وفقًا لتعليمات الطبيب.