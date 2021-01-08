شكرا لقرائتكم خبر عن "عمارة بيوت الله".. الأوقاف تفتتح 23 مسجدًا فى 5 محافظات اليوم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 23 مسجدًا جديدًا في 5 محافظات، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (690) مسجدًا حتى تاريخه، في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.”الخليج 365” يوضح في السطور التالية المساجد المقرر افتتاحها اليوم في كل محافظة:



أولاً فى مديرية أوقاف البحيرة:

1. مسجد عزبة أبو سعيد – قرية أبو الشقاف – حوش عيسى

وزارة الأوقاف

2. مسجد عزبة عسكر – قرية محرز الوسطى – حوش عيسى

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

ثانيا مديرية أوقاف الشرقية

3. عمر بن الخطاب – عمر يط – أبو حماد

وزارة الأوقاف

4. عزبة أبو كامل- الإبراهيمية

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

5. النور- الشوايكة -الإبراهيمية

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

6. عبد الحميد علي حسن - فاقوس

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

7. عزبة الديب - بردين

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

8. النجدة - الزقازيق

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

9. النور طحلة - بردين

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

10. عزبة البرج- كفر صقر

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

11. السلام عرب نزلة العريني - أبو كبير

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

12. الفتوح – الملاحه - بردين

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

ثالثا مديرية أوقاف المنيا

13.الوجاك البحري – عزبة الوجاك دير مواس – دير مواس

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

14. زين العابدين – دلجا دير مواس- دلجا

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

15. التوحيد – كفر المغربي – العدوة – الشيخ مسعود

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

16. الغربي – العقلية – العدوة – الشيخ مسعود

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

17. مسجد النور –عزبة شبيه – صفط الخمار

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

18. الرحمة – عزبة أبو حميدة – العقيلة – العدوة – الشيخ مسعود

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

19. الحاج أحمد أبو سبع – قرية قلوصنا – سمالوط

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

20. أحمد سيد – منشأة المغالقة – ملوي

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

21. آل هيبه – والعسكراوي – عطف حيدر - العدوة

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

رابعا مديرية أوقاف المنوفية

22. الملك – منوف - منوف

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

خامسا مديرية أوقاف الأقصر

23. الهرامشه الجديد بجزيرة الهرامشه بقرية الزينية بحري بمركز ومدينة الزينية

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف