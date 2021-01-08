شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مصير سما المصرى أمام القضاء بعد حجز استشكالها للحكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار أشرف ناجى، محامى سما المصرى، أنه تقدم بطعن أمام محكمة النقض على حكم حبس سما المصرى لمدة سنتين، بتهمة التحريض على الفسق والفجور، كما تقدم باستشكال أمام المحكمة الاقتصادية لوقف حكم حبسها لحين الفصل بالطعن أمام محكمة النقض، موضحاً أن المحكمة الاقتصادية قررت حجز جلسة 3 فبراير المقبل للفصل فى إيقاف حكم حبس سما لحسن الفصل بالطعن.

وأضاف ناجى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه تقدم أيضاً بطعن بالنقض على حكم حبس سما المصرى 6 أشهر بتهمة سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، كما تقدم باستشكال لوقف حكم الحبس أمام المحكمة الاقتصادية.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قررت حجز الاستشكال المقدم من محامى سما المصرى، لوقف حكم حبسها عامين، بتهمة التحريض على الفسق والفجور، لجلسة 3 فبراير المقبل، للنطق بالحكم.