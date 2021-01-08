شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تعلن غلق 19 ألف محل ومقهى لمخالفة المواعيد الجديدة حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عن غلق نحو 19091 محلا عاما ومقهى وسوقا حتى يوم الأربعاء الماضى، لمخالفة المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحلات.

وأضاف قاسم، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه جرى غلق 7365 محلا، و6600 مقهى، 134 سوقا، 469 مطعما، و2975 ورشة، و1548 محلات أنشطة مختلفة، مؤكدًا استمرار حملات المحافظين ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن للتأكد من الالتزام بالمواعيد الجديدة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وجه المحافظين بضرورة المتابعة اليومية لتنفيذ القرار بكل حسم، والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة فى هذا الشأن وتطبيق الإجراءات القانونية اللازم تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة، كما طالب المحافظات بضرورة التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتفعيل القانون على غير الملتزمين.

كما طالب وزير التنمية المحلية المحافظين بالتأكيد على أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بضرورة الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة لمساعدة الدولة على تحقيق الانضباط للشارع والقضاء على الفوضى ومنع الإشغالات وعدم إزعاج المواطنين والحفاظ على مرافق الدولة.