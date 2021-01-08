شكرا لقرائتكم خبر عن "إتقان الصنائع والحرف والمهن".. موضوع خطبة الجمعة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت عنوان " إتقان الصنائع والحرف والمهن سبيل الأمم المتقدمة"، يؤدى أئمة وخطباء الأوقاف اليوم، خطبة الجمعة، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، مشددة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين “الأولى والثانية” مراعاة للظروف الراهنة.

وأكدت وزارة الأوقاف على الثقة فى أئمة الوزارة من حيث سعة أفقهم العلمى والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة، وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف: ديننا دين الإتقان فى كل شيء، وعنى عناية بالغة بذلك، سواء فى مجال الصناعة أم فى مجال الحرف والمهن، ذلك أن الأمم لا يمكن أن تنهض أو تتقدم بلا إتقان، ودورنا أن نجعل الإتقان ثقافة المجتمع بأسره، بحيث يصير الإتقان هو الأصل فى حياتنا وما عداه هو الشاذ الذى لا يقاس عليه و لا يمكن القبول به.

وتفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 23 مسجدًا جديدًا فى 5 محافظات، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (690) مسجدًا حتى تاريخه، فى إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى،

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرر تحسين الأحوال المالية لخطباء المكافأة على بند التحسين، بناء على الدرجة التعليمية لكل منهم، وذلك بالتزامن مع بدء تطبيق حافز التميز العلمى للأئمة الحاصلين على الدكتوراه والماجستير ودبلوم الدراسات العليات نظام السنتين ممن اجتازوا الاختبارات المؤهلة لذلك بواقع 500 جنيه لحملة الدكتوراه، و300 جنيه لحملة الماجستير، و100 جنيه للحاصلين على دبلوم الدراسات العليا نظام السنتين من الموارد الذاتية للوزارة، من شهر يناير الجارى.