شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تعلن التعاقد على تبطين 10270 مترا ترع بمحافظة الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس محمود السعدى المشرف على مشروع تأهيل وتبطين الترع بوزارة الموارد المائية والرى، أن اجمالى أطوال الترع التى تم التعاقد على تبطينها فى محافظة الشرقيه بلغ 10270 متر طولى، وما تم تنفيذه 600 متر بنسبة 3.8%.

أضاف السعدى فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أنه يتم متابعة تنفيذ عملية تأهيل ترعة (المسايديه من الفم الى النهايه- متخلف المسايدية من الفم الى النهايه -باقى الصادى من الفم الى النهايه-العارين من الفم الى النهايه- جنابية ابوكبير من الصادى من الفم الى النهايه).

أوضح السعدى أن تلك الاعمال تأتى فى ضوء خطة الوزارة لتأهيل وتبطين الترع ضمن المشروعات التى يتم تنفيذها لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية 2037 والتى تهدف الى توفير الموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد المائية .

يشار إلى أن تنفيذ أعمال تأهيل الترع سوف يسهم فى تعظيم الإستفادة من الموارد المائية من خلال ترشيد الإستخدامات المائية وحل مشاكل توصيل المياه في نهايات الترع، و المساهمة فى ضمان وصول المياه لنهايات الترع فى أسرع وقت لتحقيق العدالة فى توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية، كما يعمل ذلك على تقليل تكلفة الصيانة وإزالة الحشائش الدورية للترع بالإضافة إلى أن هذا المشروع يُعتبر من المشروعات كثيفة العمالة مما يساعد في تحقيق أهداف الدولة فى القضاء على البطالة.

وتبلغ تكلفة كيلو التبطين إلى حوالى 3 ملايين جنيه، و النوع الأهم فى التبطين يتم بطبقة من الأحجار سمك 30 سم وعليه طبقة من الخرسانة العادية سمك 10 سم وهناك نوع اخر خرسانة مسلحة وخرسانة عادية عليه طبقة من الرمال المثبتة ويتم تحديد نوع التبطين طبقا لطبيعة التربة المارة بها الترعة.