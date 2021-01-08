شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تعلن التعاقد على تبطين 10270 مترا ترع بمحافظة الشرقية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس محمود السعدى المشرف على مشروع تأهيل وتبطين الترع بوزارة الموارد المائية والرى، أن اجمالى أطوال الترع التى تم التعاقد على تبطينها فى محافظة الشرقيه بلغ 10270 متر طولى، وما تم تنفيذه 600 متر بنسبة 3.8%.
أضاف السعدى فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أنه يتم متابعة تنفيذ عملية تأهيل ترعة (المسايديه من الفم الى النهايه- متخلف المسايدية من الفم الى النهايه -باقى الصادى من الفم الى النهايه-العارين من الفم الى النهايه- جنابية ابوكبير من الصادى من الفم الى النهايه).
أوضح السعدى أن تلك الاعمال تأتى فى ضوء خطة الوزارة لتأهيل وتبطين الترع ضمن المشروعات التى يتم تنفيذها لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية 2037 والتى تهدف الى توفير الموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد المائية .
يشار إلى أن تنفيذ أعمال تأهيل الترع سوف يسهم فى تعظيم الإستفادة من الموارد المائية من خلال ترشيد الإستخدامات المائية وحل مشاكل توصيل المياه في نهايات الترع، و المساهمة فى ضمان وصول المياه لنهايات الترع فى أسرع وقت لتحقيق العدالة فى توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية، كما يعمل ذلك على تقليل تكلفة الصيانة وإزالة الحشائش الدورية للترع بالإضافة إلى أن هذا المشروع يُعتبر من المشروعات كثيفة العمالة مما يساعد في تحقيق أهداف الدولة فى القضاء على البطالة.
وتبلغ تكلفة كيلو التبطين إلى حوالى 3 ملايين جنيه، و النوع الأهم فى التبطين يتم بطبقة من الأحجار سمك 30 سم وعليه طبقة من الخرسانة العادية سمك 10 سم وهناك نوع اخر خرسانة مسلحة وخرسانة عادية عليه طبقة من الرمال المثبتة ويتم تحديد نوع التبطين طبقا لطبيعة التربة المارة بها الترعة.