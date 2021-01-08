شبورة وضباب وبرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال أيام (الجمعة والسبت والأحد).

الجمعة 8 يناير:

ترتفع درجات الحرارة، ليسود طقس دافئ نهارًا بارد ليلاً، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري. ويكون الطقس مائل للدفء نهارًا بارد ليلاً، والرياح معتدلة على السواحل الشمالية.

وأوضحت الهيئة أن الطقس على جنوب سيناء مائل للحرارة نهارًا بارد ليلاً، والرياح معتدلة، حيث يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان، ويكون الطقس على شمال الصعيد دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلاً، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلاً.

وحذرت الأرصاد من الشبورة المائية الكثيفة صباحًا، تصل حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل، ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة بين 24 - 15، والإسكندرية بين 22 - 13، وشرم الشيخ بين 27 - 17، والغردقة بين 26 - 15 درجة مئوية.

السبت 9 يناير:

توقعت هيئة الأرصاد أن يسود القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء طقس مائل للدفء نهارًا بارد ليلاً مع استمرار وجود شبورة ورياح معتدلة.

وأوضحت الهيئة أن الطقس على مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، دافئ نهارا بارد ليلا، ويكون دافئ نهارا على شمال الصعيد شديد البرودة ليلا، ومائل للحرارة شديد البرودة ليلا في جنوب الصعيد.

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة الكبرى بين 22 - 13، والوجه البحري بين 22 - 13، والسواحل الشمالية الغربية بين 21 - 12، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء بين 22 - 13، وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر بين 25 - 16، وشمال الصعيد بين 24 بين 09، وجنوب الصعيد بين بين 29 - 10.

الأحد 10 يناير:

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية شبورة مائية كثيفة صباحًا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشار الخبراء، إلى أن البلاد تشهد أمطارًا خفيفة بنسبة 30% تقريبًا على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وتتأثر الأحوال الجوية في بعض المناطق من شمال شرق الدلتا وغرب البلاد، بالضباب تبعا لآخر صور الأقمار الصناعية، وذلك بسبب اندفاع كتله هوائية رطبة قادمة من امتداد مرتفع جوي يعمل على الاستقرار الشديد في الأحوال الجوية.

وحذرت هيئة الأرصاد، من استمرار هذه الحالة من الاستقرار إلى منتصف الأسبوع المقبل، لذا يرجي الحذر التام من بداية الليل حتي الصباح بسبب انخفاض الرؤية الأفقية.

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 14-23، والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء بين 12-22، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بين 16-25، وجنوب الصعيد بين 10-18 وشمال الصعيد بين 9-24 درجة مئوية.​