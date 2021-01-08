شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مقاهي تقدم الشيشة للمواطنين في بولاق الدكرور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبط حملة إشغالات عدد من المقاهي تقدم الشيشة للمواطنين خلال حملات دورية قامت بها محافظة الجيزة، للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمجابهة تفشي فيروس كورونا.

قام حي بولاق الدكرور بشن حملة إشغالات على المقاهى والمطاعم والمحال وأسفرت عن ضبط عددا من المقاهي التي تقدم الشيشة للمواطنين، وقد تم التحفظ على المضبوطات من شيش وكراسى، وإيداع المضبوطات مخازن الحى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.