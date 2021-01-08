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ضبط مقاهي تقدم الشيشة للمواطنين في بولاق الدكرور

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبط حملة إشغالات عدد من المقاهي تقدم الشيشة للمواطنين خلال حملات دورية قامت بها محافظة الجيزة، للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمجابهة تفشي فيروس .

قام حي بولاق الدكرور بشن حملة إشغالات على المقاهى والمطاعم والمحال وأسفرت عن ضبط عددا من المقاهي التي تقدم الشيشة للمواطنين، وقد تم التحفظ على المضبوطات من شيش وكراسى، وإيداع المضبوطات مخازن الحى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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