شكرا لقرائتكم خبر عن حديقة الحيوان تنتظر التقرير النهائى لذكر الزراف النافق لتحديد أسباب الوفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة مها صابر، مديرة حديقة الحيوان، إن الحديقة فى انتظار التقرير النهائى للصفة التشريحية لذكر الزراف النافق لتحديد أسباب الوفاة، واللجان البيطرية تعمل على مدار الساعة لتوفير الرعاية الكاملة للحيوانات والطيور داخل حديقة الحيوان. يشار إلى أن حديقة الحيوان كانت قد قامت باستيراد 3 زرفات من دولة جنوب إفريقيا عن طريق المبادلة بحيوانات أخرى من الحديقة والتى يوجد لدينا فيها فائض، وتوفى ذكر الزراف فجأة الشهر الماضى خلال فترة، وفى انتظار التقرير النهائى للصفة التشريحية لذكر الزراف النافق لتحديد أسباب الوفاة.

وشكلت وزارة الزراعة لجنة تضم مختصين من معهد صحة الحيوان وكلية الطب البيطرى جامعة القاهرة، بالإضافة إلى أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية للتشريح والفحص وأخذ عينات للتحليل لمعرفة سبب الوفاة.

يشار إلى أن الزراف من الحيوانات التي تعيش في الغابات الاستوائية وحساسة للبرد، وأن الحديقة اتخذت كافة الوسائل البيطرية لمنع حدوث النفوق ببناء مبيت بالمواصفات المطلوبة.

الجدير بالذكر أن التعاقد على استيراد الزرافات تمّ وفقاً لمنظومة تبادل الحيوانات والمعروفة باتفاقية "سايتس لحماية الحياة البرية"، وذلك مقابل فرس النهر وعدد من الكباش الأروي، لحل مشاكل التكدس أو العجز فى بعض الحيوانات البرية.