التعليم: شرح المناهج أون لاين مستمر عبر القنوات والمنصات بإجازة نصف العام

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن شرح المناهج مستمر عبر المنصات والقنوات بإجازة نصف العام خاصة لطلاب الثانوية العامة والشهادات، موضحة أن مقررات الفصل الدراسى الثانى سيجرى توفيرها للطلاب عبر المنصات بشكل متواصل.

وأوضحت المصادر، أن المقررات متوفرة للطلاب يستطيعون الدخول عليها فى أى وقت من العام الدراسى، وعليهم الاستفادة منها بشكل كبير.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وفرة عدة منصات وقنوات تعليمية لاستكمال المناهج الدراسية بعد توقف الدراسة فى المدارس بسبب جائحة كورونا.