شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: شرح المناهج أون لاين مستمر عبر القنوات والمنصات بإجازة نصف العام والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت المصادر، أن المقررات متوفرة للطلاب يستطيعون الدخول عليها فى أى وقت من العام الدراسى، وعليهم الاستفادة منها بشكل كبير.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وفرة عدة منصات وقنوات تعليمية لاستكمال المناهج الدراسية بعد توقف الدراسة فى المدارس بسبب جائحة كورونا.
- القنوات التعليمية لجميع الصفوف الدراسية.
- إطلاق "منصة الحصص الإلكترونية"
- توفر طرق تعلم جديدة وشرح سلس للمناهج الدراسية بطريقة تفاعلية.
- تقدم أسئلة على كل درس تدعم نظام التقييم الجديد للمرحلة الثانوية.
- تحتوي المنصة على مصادر تعليمية متعددة من بنك المعرفة المصرى.
- نظام إدارة التعلم LMS.EKB.eg
- المصدر الرئيسي للمذاكرة لطلاب المرحلة الثانوية.
- تضم محتوى رقميا تفاعليا مربوطا بالمناهج الدراسية.
- توفر تمارين تساعد الطالب على تقييم فهمه للموضوع وتصحيح أخطائه.
- المكتبة الرقمية وتضم محتوى علميا رقميا لكافة المراحل التعليمية.
- المحتوى مدعم بالفيديو- صور- أفلام وثائقية.
- إتاحة أكثر من 80 قاموسا ومعجما للاستخدام.
- كتب موسوعة الفراشة ومحتوى متعدد التخصصات لسنوات نظام التعليم الجديد.
- منصة التواصل Edmodo.org
- تمكن قرابة 22 مليون طالب من التواصل مع المعلم كما لو كان في المدرسة.
- توفر شرح الدروس التعليمية والإجابة على استفسارات الطلاب وتسليم المشروعات البحثية.
- منصة البث المباشر للحصص الافتراضية .
- منصة أطلقتها الوزارة لبث المراجعات لطلبة الثانوية العامة العام الماضى.
- قناة وزارة التربية والتعليم على يوتيوب.
وهي قناة مخصصة لبث المواد التعليمية لجميع المراحل التعليمية عبر اليوتيوب.
- إطلاق منصة التعليم المصري eduhub.moe.gov.eg
- هى منصة أطلقتها الوزارة لتوضيح طرق استخدام المنصات التعليمية.