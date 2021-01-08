شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق الطريق الساحلى من كوبرى التعمير حتى مطروح بسبب الشبورة الكثيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، الطريق الساحلى من كوبرى التعمير حتى بوابات مطروح أمام حركة السيارات لوجود شبورة كثيفة، منعا لوقوع أى حوادث مرورية لحين تلاشى الشبورة، ووضوح الرؤية.

وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم. وكانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت من ظهور الشبورة الكثيفة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة بالطرق السريعة، وأهابت بتوخى الحذر أثناء القيادة على الطرق منعا لوقوع الحوادث.