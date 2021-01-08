شكرا لقرائتكم خبر عن المرور تغلق الطريق الدولى الساحلى بكفر الشيخ إلى الإسكندرية بسبب الشبورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، الطريق الدولي الساحلى بمحافظة كفر الشيخ أمام حركة المرور وجرى التنسيق مع مرور كفر الشيخ أمام حركة المرور لوجود شبورة كثيفة، منعا لوقوع آى حوادث مرورية لحين تلاشى الشبورة، ووضوح الرؤية، وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن صور الأقمار الصناعية تشير لانخفاض في الرؤية الأفقية بسبب تكثف بخار الماء مكونا الشبورة المائية الكثيفة، والتى تزداد حدتها حتى تصل إلى ضباب.